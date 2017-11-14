Antalya'daki Şiddetli Yağış ve Fırtına - Vali Karaloğlu

- Vali Karaloğlu'nun ziyaretleri

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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Finike ilçesinde selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.



Kumluca ilçesindeki ziyaretinin ardından Finike'ye geçen Vali Karaloğlu, gece meydana gelen hortumdan zarar gören Finike Adliye binasında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Karaloğlu, zarar gören alanları ve sera bölgelerini de gezdi.



İncelemelerinin ardından Finike Devlet Hastanesine gelen Karaloğlu, fırtınadan dolayı yaralananların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.



Vali Karaloğlu, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve diğer yetkililerle, Demre ve Kaş ilçelerine geçti.



Öte yandan Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü yetkilileri, dün bölgedeki rüzgar hızının saatte 60 kilometre olarak ölçüldüğünü, hortumunun da saate 200 kilometreye kadar ulaştığının tahmin edildiği bildirdi.