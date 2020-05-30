Antalya'daki seralarda muz üreticiliğine talep arttı
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Antalya'daki seralarda muz üreticiliğine talep arttı

Serik Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, ilçedeki bin 96 dekarlık yüksek sistem seralarda muz yetiştiriciliğinin yapıldığını bildirdi.

Antalya'daki seralarda muz üreticiliğine talep arttı
30.05.2020 14:31 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:26

Serik Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, ilçedeki bin 96 dekarlık yüksek sistem seralarda muz yetiştiriciliğinin yapıldığını bildirdi.

Çömezoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımsal üretimin en önemli kentlerinden olan Antalya'da son dönemde muz üreticiliğine olan ilginin arttığını belirtti.

İlçedeki seralarda ağırlıklı olarak sebze üretiminin gerçekleştiğine işaret eden Çömezoğlu, "Son iki yılda muz yetiştiriciliğinde önemli bir artış oldu. İlçemizde bin 96 dekarlık yüksek sistem seralarda muz yetiştiriciliği yapılmaya başlandı." dedi.

Çömezoğlu, ilçenin iklim yapısının da muz üretimine elverişli olduğunu bildirdi.

İlçedeki bir muz üretim tesisinde görevli ziraat mühendisi Ozan Candan ise bir dekar muz serasından 8 ton meyve aldıklarını kaydetti.

Tarım işletmesi sahibi Adnan Ünal da daha önce topraksız seralarında ürettikleri salkım domatesin yerine muz ekimi yaptıklarını, üretimin çiftçiyi mutlu ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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