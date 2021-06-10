Antalya'daki Sarısu Kadınlar Plajı kapılarını açıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sarısu Kadınlar Plajı'nın kademeli normalleşme çerçevesinde 14 Haziran'da ziyaretçilerini ağırlayacağını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sarısu Kadınlar Plajı'nın kademeli normalleşme çerçevesinde 14 Haziran'da ziyaretçilerini ağırlayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sarısu Kadınlar Plajı salgın kuralları kapsamında hizmet verecek. Tedbirler kapsamında plajın birçok noktasına dezenfektan üniteleri kuruldu.

Duş üniteleri sosyal mesafenin korunması için bir boş bir dolu şeklinde düzenlendi. Şezlonglar her kullanım sonrası dezenfekte edilerek, belirli sürelerde boş bırakılacak.

Çalışanların maske ve siperlik takacak. Sarısu Kadınlar Plajı 08.00-19.00 saatlerinde kadınlara hizmet verecek.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ANET Tophane Çay Bahçesinin bugün kapılarını misafirlerine açtığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız