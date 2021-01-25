Antalya'daki sanayiciler, 2020'de elektrik tüketiminde rekor kırdı
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Antalya'daki sanayiciler, 2020'de elektrik tüketiminde rekor kırdı

25.01.2021 13:19 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:22
Antalya'daki sanayiciler, 2020'de elektrik tüketiminde rekor kırdı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) sanayiciler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen geçen yıl tüm zamanların elektrik tüketim rekorunu kırdı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) sanayiciler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen geçen yıl tüm zamanların elektrik tüketim rekorunu kırdı.

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl toplamda 486 milyon kilovatsaat elektrik tüketen bölge sanayicilerinin, bir önceki yıla göre yüzde 15'lik artışa imza attığını belirtti.

Martta salgın nedeniyle yaşanan kısıtlamalarla ekonomik hareketliliğin yavaşladığını ancak yeni normal hayata geçişle hareketliliğin yeniden arttığını aktaran Bahar, bu doğrultuda elektrik tüketiminin de giderek yükseldiğini bildirdi.

Antalya'nın her şartta ülkesinin ve milletinin hizmetinde olduğunu ifade eden Bahar, "Antalya o kadar mucizevi bir şehir ki turizm sektörü düşüşe geçtiğinde tarım ve sanayi sektörleri devreye girerek kent ve ülke ekonomisine artı destek sağladı. Özellikle gıda, kimya, tarım, ahşap ve plastik gibi sektörlerde artış yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

"2021 büyük umut vadediyor"

Bahar, insanların hem kendi hem de sevdiklerinin canı ile sınandığı salgın sürecinde tedbirler kapsamında üretmeye devam eden sanayicilere teşekkür etti.

Sanayicilerin 2021'e odaklandığını belirten Bahar, şunları kaydetti:

"Bu yıl, geçen yıldan daha iyi, telafi yılı olacak. Şimdi kolları sıvama zamanı. 2021'de hataya hiç yer yok. Ekonomiye büyüteçle bakmamız gereken bir yıla girdik. Vakit kaybetmeden turizm, tarım, sanayi ve ticaret planlamalarının yapılması gerekiyor. Bütün sorunlar 2021'e ertelendi ama 2022'ye ertelemek gibi bir lüksümüz yok. Gerekli önlemleri alma konusunda 2020'deki başarıyı devam ettirebilirsek 2021 büyük umut vadediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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