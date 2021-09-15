Antalya'daki sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı - Haberler
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Antalya'daki sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'daki sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen 3 kişi serbest bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen 3 kişi serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ???????yürütülen istihbarat çalışması ve fiziki takip sonucu bazı şüphelilerin sahte paraları piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce, Şekerhane Mahallesi'nde bir kafeye düzenlenen operasyonda M.A.M, A.Ş. ve M.K. gözaltına alındı. Şüpheli M.A.M'ın ev ve üst aramasında 29 bin 800 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş. ve M.K. savcılık tarafından, M.A.M ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya'daki sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı - Haberler
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