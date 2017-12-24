Antalya'daki Restoran Cinayeti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, işten çıkarıldığı restorana gelen bir kişinin pompalı tüfekle öldürdüğü 3 kişiden gıda mühendisi Gizem Ege'nin cenazesi, memleketi Balıkesir'de defnedildi.



Arapsuyu Mahallesi 607 Sokak'taki işten çıkarıldığı restorana gelen 26 yaşındaki Saddam Korkmaz'ın pompalı tüfekle ateş edip öldürdüğü 3 kişiden Gizem Ege'nin (30) cenazesi Bandırma ilçesine getirildi.



Ege'nin cenazesi, 17 Eylül Mahallesi'ndeki ailesinin evinin önünde yapılan duanın ardından helallik alınıp Haydarçavuş Camisi'ne götürüldü.



Cami avlusunda kızının tabutu başında dua eden anne Gönül Atik, "Bir kurşuna kurban verdik kızımı. Sözün bittiği yer. Başka diyeceğim bir şey yok. Yavrum nurlar içinde yatsın." dedi.



Amcası Ayhan Atik ise vahim bir olayda yeğenini kaybettiğini söyledi. Olayın internetten satın alınan bir silahla gerçekleştirildiğini anlatan Atik, "Yasal olmayan silahların internetten alınmasının engellenmesini talep ediyorum. Ruhsatsız silahla yakalanan bir vatandaş ceza alıyorsa, internette satış yapan şirketlerin ceza almamasını nefretle kınıyorum. Bu tür katliamları nefretle kınıyorum." diyerek yaşananlara tepki gösterdi.



Evli ve 3,5 yaşında "Demir" isminde bir çocuk sahibi olan Gizem Ege'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Bandırma Şehir Mezarlığında toprağa verildi.



Cenazeye Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Ege'nin babası Sadun, annesi Gönül Atik ile eşi Emin Ege ve yakınları katıldı.



Sadam Korkmaz, önceki gün restoran sahibi Gani Kocabaş (50), çalışan Şenol Öztaş ve gıda mühendisi Gizem Ege'yi öldürüp, aynı silahla intihar etmişti. Korkmaz'ın, 5 yıldır çalıştığı restorandan iki gün önce çıkarılması üzerine olayı gerçekleştirdiği bildirilmişti.