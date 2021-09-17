Antalya'daki palalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'daki palalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'daki palalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı Kavganın hemen öncesinde tarafların birbirlerine dakikalarca tehdit, küfür ve hareket içeren sözler söylediği görüldü Antalya'da sokak ortasında palalı, tekme ve yumruklu saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Antalya'daki palalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Kavganın hemen öncesinde tarafların birbirlerine dakikalarca tehdit, küfür ve hareket içeren sözler söylediği görüldü

ANTALYA - Antalya'da sokak ortasında palalı, tekme ve yumruklu saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kavganın öncesi her iki tarafın birbirlerine tehdit, hakaret ve küfür içeren sözler söylediği yer aldı.

Geçtiğimiz gün akşamında Konyaaltı ilçesinde Hilal Oktay Başaslan, eşi Mehmet Ali Başsalan ve kızı ile bir sitedeki apartmandaki kimliği belirsiz kişiler arasında kavga çıktı. Köpek besleme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, Mehmet Ali Başsalan, eşi ve kızının gözü önünde 2 kişinin palalı, tekme ve yumruklu saldırısına uğramasına ait görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Olay sonrası Başsalan ailesi gazetecilere açıklama yaparak, yaşadıklarını anlatmış ve şahıslar hakkında şikayetçi olduklarını dile getirmişlerdi.

Birbirlerine dakikalarca küfür ve hakaret ettiler

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu olayın kavga öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı. Site sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sokakta bulunan Başsalan ailesinin, kavganın hemen öncesinde apartmandaki kişi ya da kişilerle uzun süre sözlü tartıştığı, her iki tarafın da birbirlerine hakaretler ve küfür dolu sözler sarf ettikleri ve tartışma sonunda sitedeki grubun aşağı inip kavganın başladığı görüldü. Görüntülerde kavga anının farklı açıdan görüntüsü de yer aldı.

Antalya'daki palalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Antalya'daki palalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Antalya'daki palalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Antalya'daki palalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Antalya'daki palalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Antalya'daki palalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Antalya'daki palalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Antalya'daki palalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Antalya'daki palalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Antalya'daki palalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Son Dakika Haberleri
Filistinli turistlerin unutkanlıkları pahalıya mal oldu! 10 bin liranın bulunduğu çanta, kaşla göz arasında çalındı

Filistinli turistlerin unutkanlıkları pahalıya mal oldu! 10 bin liranın bulunduğu çanta, kaşla göz arasında çalındı

 ?Eşiyle tartışıp havaya bir şarjör fişek boşalttı, yakalanınca 'Canımı sıkanı vuracağım' dedi

?Eşiyle tartışıp havaya bir şarjör fişek boşalttı, yakalanınca "Canımı sıkanı vuracağım" dedi

 Kız arkadaşının evini taşladı, polisler yakalayınca Atatürk'e hakaretten tutuklandı

Kız arkadaşının evini taşladı, polisler yakalayınca Atatürk'e hakaretten tutuklandı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Muharrem İnce Namaz Vakitleri Süleyman Soylu Ali İhsan Su
Magazin Müge Anlı Beren Saat Bensu Soral Yıldız Tilbe
Spor Halis Özkahya Mesut Özil Arda Turan Okan Buruk
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Gazeteler Güzel Sözler Ali İhsan Su Recep Tayyip Erdoğan Halil İbrahim Dervişoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalya'daki palalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 11:23:20. #1.12#