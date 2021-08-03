Orman yangınlarına etkin müdahale için Ukrayna'nın 2 uçağı da destek veriyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN/YUNUS UĞUR - Orman yangınlarının kontrol altına alınması amacıyla süren havadan etkin müdahaleye Ukrayna'nın 2 uçağı da destek veriyor.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN/YUNUS UĞUR - Orman yangınlarının kontrol altına alınması amacıyla süren havadan etkin müdahaleye Ukrayna'nın 2 uçağı da destek veriyor.

Farklı noktalarda aynı anda çıkan ve rüzgarla etkisini artıran yangınlara, havadan ve karadan müdahale devam ediyor. İlk dakikalardan itibaren çok sayıda yangın söndürme uçağı, helikopter ve iş makinesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya ve Muğla'da sıcaklığın yüksek, nemin düşük, bölgenin de dağlık olması söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Yangınların kısa sürede kontrol altına alınması için Rusya, İran, Azerbaycan, Ukrayna, Hırvatistan ve İspanya gibi ülkeler de seferber oldu.

Uçaklar 10 gün Türkiye'de kalacak

Ukrayna'dan 14 kişilik ekiple AN-32 P tipi iki yangın söndürme uçağı geldi. Ukrayna Acil Durum Devlet Servisine ait uçaklar, yangınların devam ettiği ve yerleşim alanlarını da tehdit ettiği Antalya'da, faaliyete başladı.

Gazipaşa Havalimanına konuşlanan uçaklar, Manavgat, Alanya, Akseki, Gündoğmuş'taki yangınlara müdahale ediyor. 10 gün Türkiye'de görev yapacak uçaklar, 2 biner litrelik değiştirilebilir 4 su tankına sahip. Su boşaltma işlemini, tüm tanklardan eş zamanlı olarak ya da belli aralıklarla sırayla da yapabilen uçaklar, yangınla mücadelede etkin rol oynuyor.

Uçaklardan dün itibarıyla operasyonun başlangıcından bu yana alevlerden etkilenen bölgelere 34 uçuş gerçekleştirildi ve 272 ton su boşaltıldı.

"Türk halkına yardım etmek için buradayız"

Uçaklarla gelen pilotlardan Kostiantyn Kolomin, AA muhabirine, Türkiye'nin coğrafyasıyla çok güzel bir ülke olduğunu söyledi.

Daha önce Türkiye'ye tatile geldiklerini ancak bu kez yangınla mücadele için burada olduklarını anlatan Kolomin, bir dönem tatil yaptıkları yörenin alevlere maruz kalmasından üzüntü duyduklarını kaydetti.

Türkiye'de bir yangın felaketi yaşandığını belirten Kolomin, "Burada büyük bir yangın var. Buna seyirci kalamazdık. Türkiye dost ülke. Türk halkına yardım etmek için buradayız. Bundan mutluluk duyuyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yangını en kısa sürede söndürmek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Yangının çıktığı bölgelere kara ekiplerinin ulaşmasının zor olduğunu ifade eden Kolomin, hava ekibinin söndürmede daha etkili olduğunu dile getirdi.

Tüm ekiplerin yoğun mücadele sarf ettiğini aktaran Kolomin, "Umarım ki Türk halkını en kısa sürede yangından kurtaracağız ve tekrar tatil için buralara geleceğiz." dedi.

"İki ülkenin iş birliği her zaman devam edecektir"

Ukrayna uçaklarının koordinatör pilotu Fatih Düzgün de zorlu bir süreç yaşandığını söyledi.

Yangın söndürme çalışmalarının koordinasyon içinde yürütüldüğünü vurgulayan Düzgün, "Gerçek dost kara günde belli olur sözünü gerçek kılan bir davranış. Dost ülke Ukrayna'ya ve halkına destekleri için teşekkür ediyoruz. Türkiye her zaman Ukrayna'ya destek oldu, Ukrayna da bugün Türkiye'nin yanında. İki ülkenin iş birliği her zaman devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun