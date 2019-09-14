14.09.2019 16:13

Antalya'daki orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü

Antalya'da çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

Konyaaltı ilçesi Hisarçandır mevkiindeki sarp ve kayalık arazide yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 4 helikopter ve 10 arazöz ile yangına müdahale edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında 3 hektar alanın zarar gördüğü kaydedildi.

KEMER'DE 3 YANGIN

Diğer yandan Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'nin yaylalar kısmındaki ormanlık alanda 5 gün önce başlayan yangın 3 helikopterin havadan yaptığı söndürme çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Bu sabah erken saatlerde ise yağmurun ardından Kuzdere Mahallesi'ne bağlı ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına saat 06.30 sularında bir helikopterle müdahale edilirken, alevler büyümeden kontrol altına alındı. Son yangın ise Çakırlar bölgesindeki ormanlık alanda çıktı. Yangına helikopterlerle havandan müdahale edildi. Kemer Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgedeki yangınlarda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA