Antalya'daki orman yangını sonrası ağaç kesenler araştırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'daki orman yangını sonrası ağaç kesenler araştırılıyor

Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN - Haberler | Güncel
Antalya'daki orman yangını sonrası ağaç kesenler araştırılıyor

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün çıkan ve hızlı müdahaleyle büyümeden söndürülen yangının ardından kimliği belirsiz kişi veya kişilerin ormandan ağaç kestiği belirlendi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün çıkan ve hızlı müdahaleyle büyümeden söndürülen yangının ardından kimliği belirsiz kişi veya kişilerin ormandan ağaç kestiği belirlendi. Yanan alanda kaplumbağanın da telef olduğu görüldü. 

Manavgat'ın Hocalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün saat 18.00 sıralarında yangın başladı. Alevlere Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi. Hızlı müdahaleyle yangın, büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının ardından zarar gören alanda yapılan incelemede, kaplumbağanın telef olduğu görüldü. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin ise ormanda ağaç kestiği tespit edildi. Yangın ve ağaç kesimiyle ilgili inceleme başlatıldı.


Antalya'daki orman yangını sonrası ağaç kesenler araştırılıyor
Antalya'daki orman yangını sonrası ağaç kesenler araştırılıyor
Antalya'daki orman yangını sonrası ağaç kesenler araştırılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Burak Deniz Dilan Çıtak
Spor Hakan Kutlu Burak Yılmaz Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'daki orman yangını sonrası ağaç kesenler araştırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 12:46:46. #1.16#
title