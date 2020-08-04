Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
04.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:29
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Demirciler Mahallesi Sarıcalar mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını başladı.
İhbar üzerine bölgeye, 2 helikopter, 4 arazöz ve 2 su tankeri ile 20 yangın söndürme personeli sevk edildi.
Yangın kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA