Antalya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Gündoğmuş ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine Antalya Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. 5 helikopter, 20 arazöz, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle yangına müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla 1 saatte kontrol altına alındı.

Öte yandan, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - ANTALYA