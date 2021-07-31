Antalya'daki orman yangını için seferberlik: Söndürme çalışmalarına Kırıkkale Belediyesi'nden destek

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Antalya'da devam eden orman yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye geçti.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Antalya'da devam eden orman yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye geçti.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Güzelbağ mevkiindeki çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılmak için bölgeye hareket etti. Alevlerin kontrol altına alınması ve yürütülen çalışmalara destek vermek için tam donanımlı bir itfaiye aracı ile 4 personel görevlendirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı