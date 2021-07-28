Antalya'daki orman yangını büyüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi çöplük yolunda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını büyüyerek devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi çöplük yolunda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını büyüyerek devam ediyor.

Şiddetli rüzgar yangına müdahaleyi de zorlaştırıyor. Yangın Evrenseki ve deniz istikametinde hızla ilerliyor. Yangına çok sayıda uçak, helikopter, arazöz, itfaiye ve iş makineleriyle müdahale edilmeye çalışılıyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı