Antalya'daki okullarda uyum eğitimi başladı

Antalya'da anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Antalya'da anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen eğitim öğretim döneminde zaman zaman kapanan okullar, yüz yüze eğitim için kapılarını açtı.

Antalya'da 25 bin 41 okul öncesi, 40 bin 153 birinci sınıf olmak üzere toplam 65 bin 194 öğrenci ve 3 bin 543 öğretmen uyum eğitimine başladı.

Sabah erken saatlerde kalkarak hazırlık yapan minikler, velileriyle geldikleri okulda büyük sevinç yaşadı. Okulun bahçesinde sınıfların belirlenmesinin ardından minikler içeri girerek sıralarına oturdu.

Antalya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirlerini alarak öğrencilere kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sonunda hasretin bittiğini belirten Er, şunları kaydetti:

"Çok mutluyuz, uzun bir aradan sonra öğrencilerimize kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz, gururluyuz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Aynı zamanda bize emanetin kıymetini biliyoruz. Okullarımızda hizmetlilerimizden öğretmenlerimize, yöneticilerimize varıncaya kadar sağlıklı ve başarılı bir eğitim sürecinin yönetilebilmesi için 19 ilçemizde tüm tedbirler titizlikle alınmıştır. Devletimiz maskeden dezenfektana her türlü malzeme tedarikini sağlamıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız