Antalya'daki oda ve borsalardan Manavgat'a destek

Antalya'daki borsa ve oda başkanları, Manavgat'taki orman yangınlarında mağdur olanlar için yardımda bulundu.

Antalya'daki borsa ve oda başkanları, Manavgat'taki orman yangınlarında mağdur olanlar için yardımda bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır ile Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Çetin, yaptığı açıklamada, Manavgat'taki orman yangınında zarar gören vatandaşlar için Antalya Valiliği tarafından düzenlenen kampanyaya destek çağrısında bulundu.

Antalya'nın tarihinin en büyük orman yangını felaketini yaşadığını dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"Bu zor günlerinde hemşehrilerimizin yanında olmak, yanan ormanlarımızı yeniden yeşillendirmek için hepimize büyük görev düşüyor. Antalya Valiliğimiz tarafından başlatılan yardım kampanyasına TOBB, 5 milyon lirayla katkıda bulundu. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Odamız 500 bin lirayla kampanyaya destek verdi."

"Özellikle mobilya, ev tekstili, beyaz eşya ihtiyacı bulunuyor"

Ayni yardımlara ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Çetin, yaraların sarılmasının zaman alacağını, bölgeye çok sayıda su ve gıda yardımı gönderildiğini aktardı.

Manavgat Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçilerek ihtiyaç duyulan malzemelerle ilgili yardımların gönderilmesinde fayda olacağını anlatan Çetin, "Bölgede özellikle mobilya, ev tekstili, beyaz eşya ihtiyacı bulunuyor. Üreticilerden ve hemşehrilerimizden özellikle bu ürünlerle ilgili ayni yardımlara ağırlık vermelerini rica ediyoruz. Bu konuda faaliyet gösteren firmalarımızı Manavgat'a destek olmaya davet ediyoruz. Ayrıca nakdi yardımlar için Antalya Valiliğinin açtığı hesaplar dikkate alınmalı." diye konuştu.

ATB Başkanı Çandır da "Manavgat bölgesindeki çiftçilerin ihtiyacı doğrultusunda ilk etapta 100 ton saman ve yem bölgeye intikal ettirdik." dedi.

MATSO Başkanı Güngör ise tüm oda ve borsalar ile iş insanlarını ve vatandaşları kampanyaya destek vermeye davet etti.

Antalya Valiliği Orman Yangını Yardım Hesabı şöyle:

"Vakıfbank Antalya Şubesi

IBAN TR89 0001 5001 5800 7313 4806 65

Ziraat Bankası Antalya Şubesi

IBAN TR61 0001 0012 3657 3837 4250 10

Halkbank Üçkapılar Antalya Şubesi

IBAN TR33 0001 2009 2310 0005 2000 80

Halkbank Manavgat Antalya Şubesi

IBAN TR84 0001 2009 5740 0005 0000 52

Halkbank Manavgat Şubesi (Avro hesabı)

IBAN TR71 0001 2009 5740 0058 0008 92

Halkbank Manavgat Şubesi (Dolar hesabı)

IBAN TR98 0001 2009 5740 0058 0008 91"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız