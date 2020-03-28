Antalya'daki meslek liseleri fabrikaya dönüştü
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Antalya'daki meslek liseleri fabrikaya dönüştü

ANTALYA'daki mesleki ve teknik liseler ile halk eğitim merkezlerinin çoğunluğunda, koronavirüs salgını nedeniyle maske ve dezenfektan üretimine başlandı.

28.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:58
Antalya'daki meslek liseleri fabrikaya dönüştü

ANTALYA'daki mesleki ve teknik liseler ile halk eğitim merkezlerinin çoğunluğunda, koronavirüs salgını nedeniyle maske ve dezenfektan üretimine başlandı. Günde ortalama 6 bin 500 maske, 13 bin litre dezenfektan üretimi yapılıyor.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Antalya'daki mesleki ve teknik liseler ile halk eğitim merkezleri adeta fabrikaya dönüştü. İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde günde ortalama 1500 civarında maske üretimi yapılıyor. Olgunlaşma Enstitüsü ve il genelindeki 10 halk eğitim merkezinde de 5 bin civarında günlük maske üretimi var.

Ayrıca Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde günde 13 bin litre dezenfektan üretimi gerçekleştiriliyor.Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, maske ve dezenfektan üretimi yapılan okullarda incelemede bulundu.İl Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Yıldız, koronavirüs salgını nedeniyle hem kamu kurum ve kuruluşların, hem de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaklaşık 10 gün önce üç mesleki ve teknik lise ile 10 halk eğitim merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü'nde maske ve dezenfektan üretimine başlandığını kaydetti.İsmet İnönü ve Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde günlük ortalama 1500 civarında maske üretimi yapıldığını belirten Recep Yıldız, "Bu iki lisemizde katlama elle yapılırken, pres makinası alındı ve önümüzdeki haftadan itibaren günlük üretim 3- 5 bin arası bir kapasiteye çıkacak. Halk eğitim merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüsü'nde ise günlük 5 bin civarı maske üretimi yapılıyor. Şu anda günlük maske üretimi 6 bin 500 civarında. Haftaya 10 bine yükselecek" dedi.

Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de yaklaşık 10 gün önce dezenfektan üretimine başlandığını belirten Yıldız, günlük dezenfektan üretim miktarının ise 13 bin litre olduğunu kaydetti. Yıldız, "Ürettiğimiz maskeler ve dezenfektan valiliğimiz aracığıyla ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Biz valilikten maliyetini alıyoruz sadece. Bir maskenin maliyeti 1,5 TL, piyasada ise 37 TL'nin altında maske bulmak mümkün değil. Dezenfektanın litresi ise nakliye dahil 3,5 TL. Valilik bizden aldığı maske ve dezenfektanları ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırıyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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