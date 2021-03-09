Antalya'daki Mervenur Polat cinayetinin zanlısı suçunu itiraf etti
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Antalya'daki Mervenur Polat cinayetinin zanlısı suçunu itiraf etti

09.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:59
Antalya'daki Mervenur Polat cinayetinin zanlısı suçunu itiraf etti

Antalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden C.A'nın, genç kadını iple boğduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Antalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden C.A'nın, genç kadını iple boğduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrılan Polat'ın cesedinin Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden C.A'nın sorgusunda cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

C.A'nın ifadesinde, birlikte uyuşturucu aldığını ileri sürdüğü Polat'ı aralarında çıkan tartışma sonucu iple boğduğunu, cesedi folyoya sararak, kurye aracılığıyla babasına ait eve gönderdiği kaydedildi.

Başsavcılıktan açıklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Mervenur Polat'ın annesinin 25 Ekim 2020'de kızının kayıp olduğunu bildirmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Teknik ve fiziki takiple dinlemeler sonucunda 7 Mart'ta gözaltına alınan şüpheli C.A'nın cesedin yerini gösterdiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bulunan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilmiştir. Kesin ölüm nedeninin tespiti için alınan organ örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Söz konusu olayla ilgili soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."

Antalya'da, 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mervenur Polat'ın cesedi, dün bir evin çatısında bulunmuş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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