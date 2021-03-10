Antalya'daki Mervenur Polat cinayetinde yakalananlardan 5'i tutuklandı

Antalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Antalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrılan Polat'ın cesedinin Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan biri kadın 7 zanlının, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında önce sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Bu sırada, gazetecilerin "neden öldürdünüz?" sorusuna şüphelilerden biri "sonra gel anlatırım" karşılığını verdi.

Hastanedeki kontrollerin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan C.A, "Canavarca hisle eziyet ederek öldürme, nitelikli cinsel saldırı" suçlarından, G.H, İ.H.Ş, A.K, F.T, "suçu gizleme, suç delillerini yok etme" suçlarından tutuklandı.

Zanlılardan S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Z.U ise savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

Mervenur'un cesedini halı içinde pencereden atmış

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde sorgulanan cinayet zanlısı C.A'nın ifadesinde Mervenur Polat'ın olay günü kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Çıkan tartışmada Polat'ı darbedip iple boğduğunu itiraf eden C.A, folyoya sardığı cesedi bir işyerinde kurye olarak çalışan arkadaşı S.G'yi çağırıp, halı içinde pencereden attığını belirtti.

Kurye S.G ise, C.A'nın kendisini aradığında "Babasına yaklaşık 50 kilo ağırlığında kargo götüreceğini" söylediğini iddia ederek, gittiğinde halı görünümlü kargonun pencereden aşağı atıldığını savundu.

Kargoyu alıp C.A'nın babasının evine götürdüğünü belirten S.G, burada C.A'nın gelip, kargoyu alarak yukarı çıkardığını, içinde ceset olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Öte yandan gözaltına alınan Z.U. isimli kadının da Mervenur Polat'ın öldürüldüğü gün evde olduğu ileri sürüldü.

Şüpheli C.A'nın savcılık ifadesinde de, cesedin kokmaması için folyoya sardığı, kuryeye "elbise" diye taşıttırdığı söylediği belirtildi.

Antalya'da, 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın cesedi, 8 Mart'ta bir evin çatısında bulunmuş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam