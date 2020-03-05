Antalya'daki meclis başkanları toplantısı iptal
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Antalya'daki meclis başkanları toplantısı iptal

ANTALYA'da hafta sonu yapılacak Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi'nin (AİBPA) 7. Meclis Başkanları Zirvesi ve 16. Genel Kurulu'nun iptal edildiği açıklandı.

05.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:19
Antalya'daki meclis başkanları toplantısı iptal

'da hafta sonu yapılacak İçin Birlik Parlamenter Asamblesi'nin (AİBPA) 7. Meclis Başkanları Zirvesi ve 16. Genel Kurulu'nun iptal edildiği açıklandı.

'nin dönem başkanı olduğu, 43 üye ülkeden meclis başkanları ve parlamenter heyetler ile gözlemci üyelerin katılacağı Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi'nin (AİBPA) 7. Meclis Başkanları Zirvesi ve 16. Genel Kurulu'nun, TBMM Başkanı 'un ev sahipliğinde 7- 8 Mart'ta Antalya Belek'teki otelde yapılması planlanmıştı.

Antalya Valiliği'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, "TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde 7-8 Mart 2020 tarihleri arasında Sueno Otel Deluxe Belek'te gerçekleştirileceği duyurulan Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) toplantıları iptal edilmiştir" denildi.

Toplantının iptal gerekçesi açıklanmadı.


Kaynak: DHA

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