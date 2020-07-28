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Antalya'daki lüks tekneler sezonu Ukraynalı turistlerle açtı

Antalya'daki lüks tekneler sezonu Ukraynalı turistlerle açtı Turistler keman eşliğinde gül ve Alanya muzuyla karşılandı Antalya'nın Alanya ilçesinde normalleşme süreciyle birlikte turistlerin vazgeçilmezi günübirlik tekne turları, bu yıl Ukraynalı turistlerle başladı.

28.07.2020 14:34 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:41

Antalya'daki lüks tekneler sezonu Ukraynalı turistlerle açtı

Turistler keman eşliğinde gül ve Alanya muzuyla karşılandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde normalleşme süreciyle birlikte turistlerin vazgeçilmezi günübirlik tekne turları, bu yıl Ukraynalı turistlerle başladı. Lüks teknenin kaptanı ise kırmızı halı sererek teknesine aldığı ilk müşterileri keman eşliğinde Alanya'nın simgesi olan muz ve çiçeklerle karşıladı.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüsle mücadele sürerken, Türkiye'de alınan önlemlerle normalleşme takviminin açıklaması ve bazı ülkelerdeki seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'ya turistler gelmeye başladı. Alanya'daki lüks tur tekneleri, farklı ülkelerden turistlerin gelmesiyle birlikte seferlerine başladı. İlçenin doğal ve tarihi güzelliklerini denizden keşfetmek isteyen yabancı turistlerin tercihi olan tur tekneleri, özellikle Ukraynalı turistlerden ilgi görerek sezon açılışını yaptı.

Turistlere Alanya muzu ikramında bulunuldu

Ukraynalı turistlerden oluşan grup otobüsle limandaki lüks tekneye getirildi. Tekne Kaptanı Turgay Meşe de yılın ilk turist müşterilerini çalan keman eşliğinde gül ile karşıladı. Serdiği kırmızı halı üzerinde müşterilerini tekneye alan Meşe, Alanya muzu ikramında bulundu.

Turistler, eşsiz manzaranın tadını doyasıya çıkardı

Daha sonra lüks teknede yerlerini alan turistler Alanya'nın tarihi güzelliği olan Kızılkule, Tersane, Alanya Kalesi, Aşıklar Mağarası ve Damlataş Plajı güzergahında gezintiye çıktılar. Teknelerin açıkta demir atmasıyla yüzme imkanı da bulan turistler, eşsiz manzaranın tadını doyasıya çıkardılar. Günübirlik turlarda balık, tavuk ve salata gibi çeşitli yiyecekler servis edilen turistler, hareketli müzikler eşliğinde dans ederek turlarını tamamladı.

"Misafirlerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı"

Lüks teknenin kaptanı Turgay Meşe, çok zor dönemden geçtiklerini söyledi. Meşe, "Dünya ve Türkiye olarak pandemi döneminde zor süreçlerden geçtik. Ülke olarak da dünya olarak da ağır ağır bunları atlatmaya başladık. Misafirlerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı. Onların gelmesi de bizi mutlu etti. Misafirlerimizi karşılarken, Alanya'yı ve kendi sektörümüzü tanıtım amaçlı görsel bir karşılama düzenledik. Çok mutluyuz. Bu sezon az da olsa bir kazanç beklentimiz var. Turizm ekonomi için bir temel taştır. Misafirlerimiz de bizim için de çok önemli ve değerlidir. Alanya muzumuzu tanıttık, güllerle karşıladık, güler yüzümüzü sergiledik. İnşallah bu sezon ülkemiz ve turizm çalışanlarımız için de iyi olur" dedi.

"Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum"

Ailesiyle beraber tekne turuna gelen Kateryna Ukraine Glukhovska çok mutlu olduklarını belirtti. Glukhovska, "Çok mutluyuz. Türkiye'de güzel önlemler alınmış. Dezenfekte ve maskeye çok dikkat ediliyor. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum" diye konuştu.

Antalya'daki lüks tekneler sezonu Ukraynalı turistlerle açtı

Kaynak: İHA

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