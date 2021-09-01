Antalya'daki kurumlar arası kadın voleybol turnuvası sona erdi
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Antalya'daki kurumlar arası kadın voleybol turnuvası sona erdi

Antalya'daki kurumlar arası kadın voleybol turnuvası sona erdi
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Kurumlar arası kadın voleybol takımlarının katıldığı turnuva tamamlandı.

Kurumlar arası kadın voleybol takımlarının katıldığı turnuva tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda 10 gün süren müsabakalar, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Turnuvada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü birinciliği elde etti.

Ödül töreniyle sona eren organizasyonu, Vergi Dairesi Başkanlığı ikinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üçüncü, İl Jandarma Komutanlığı dördüncü, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı beşinci bitirdi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, yaptığı açıklamada, kadınların kendilerini mutlu hissetmesi hem de hayata sağlıkla tutunmaları bakımından spor yapmalarının önemli olduğunu belirtti.

Her alanda söz sahibi olan kadınların voleybolda da kıyasıya yarışarak iyi performans sergilediğine dikkati çeken Gürhan, "Başarı tüm kadınlarımızındır. Diğer alanlarda olduğu gibi hanımlarımızın güçlenmesini sporla sağlayabiliriz. Her sene kadın spor liglerinde de kadın sporcularımız çok büyük adımlar atıyorlar." ifadelerini kullandı.

Antalya'daki kurumlar arası kadın voleybol turnuvası sona erdi
Antalya'daki kurumlar arası kadın voleybol turnuvası sona erdi
Antalya'daki kurumlar arası kadın voleybol turnuvası sona erdi
Antalya'daki kurumlar arası kadın voleybol turnuvası sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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Antalya'daki kurumlar arası kadın voleybol turnuvası sona erdi - Haberler Spor
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