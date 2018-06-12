Karısının Kuaför Aşığını Öldüren Koca, 10 Yıl Hapis Yatacak

Karısının Kuaför Aşığını Öldüren Koca, 10 Yıl Hapis Yatacak

Antalya'da, eşi Rukiye B.'nin kendisini aldattığını iddia ettiği kuaför Ramazan Acar'ı tek bıçak darbesiyle öldüren Yılmaz B., 10 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edildi

Antalya'da bir kuaförü bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Yılmaz B, maktul Ramazan Acar'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Son sözü sorulan sanık Yılmaz B, pişman olduğunu dile getirdi.

"MAĞDURUM, HAYATIM BİTTİ"

"Allah kimsenin başına vermesin." diyen Yılmaz B, "Yaralama niyetim yoktu. Eğer olsaydı, ambulans çağırırken neden ısrarcı olayım? Ambulans geç geldi. Mağdurum, hayatım bitti. Bunları hak etmedim." ifadelerini kullandı.

10 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde 7 Kasım 2017'de Yılmaz B. (40) eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kuaför Ramazan Acar'ı (28) bıçakla ağır yaralamıştı. Acar, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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YORUMLAR (15)

  • DİYARBAKIRLI:
    şu dövme işinden nefret ediyorum bence yakışmıyor bazen p filim izliyom dövmeliyseizlemiyorum
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  • KOÇANALI:
    İnsanların neden adalete guvenmedıgı kendı adaletını uyguladığı bır kez daha bu acı olay ıle ortadadır. kadın cınayete tesebbusten yargılanmalı adam öldurmeye azmettırmekten yargılanmalı yoksa ne bu cınayetler bıter ne pısmanlıklar ne kararan hayatlar nede aldatmalar sona erer.
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  • REALİST:
    YAZIKTIR GÜNAHTIR 10 YIL NEDİR. BU MU ADALET. ADAM DA SUÇLU KARIYI NEDEN YASATTIN ONUN DA KAFASINA SIKSAYDIN YA 1 TANE
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