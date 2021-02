Kovid-19 tedbirleri ünlü tenisçilere "güven" verdi

Sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunulan Antalya'daki otellerde, ünlü sporcuların da katıldığı Profesyonel Tenisçiler Bİrliği (ATP) düzeyinde 3 turnuva başarıyla gerçekleştirildi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentlerinin yanı sıra spor turizmiyle de öne çıkıyor.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapılan kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında sağlıklı ve güvenli spor organizasyonları imkanı sunuluyor.

Bu kapsamda kentte bir ayda ATP düzeyinde Türkiye Tenis Federasyonunca ünlü sporcuların katıldığı Antalya Açık, Club Megasaray Open I, Club Megasaray Open II turnuvaları gerçekleştirildi.

Başarıyla gerçekleşen bu turnuvalarda dünya sıralamasının üst basamaklarında yer alan İtalyan Matteo Berrettini, Belçikalı David Goffin, Fabio Fognini gibi sporcular mücadele etti.

Turizm için özellikle "ölü sezon" olarak değerlendirilen kış döneminde tenis turnuvaları, kent ekonomisine de hareketlilik kattı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş: "Turnuvaların merkezi haline geldik"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, AA muhabirine, aldıkları tedbirler kapsamında 3 turnuvayı da sorunsuz tamamladıklarını söyledi.

Otellerin güvenli turizm kapsamında aldığı tedbirlere yönelik federasyon olarak ek tedbirler de aldıklarını vurgulayan Durmuş, her sporcuya PCR testi yapıldığını, testler sonuçlanan kadar sporcuların odalarında izole bir yaşam sürdüğünü dile getirdi.

Yemeklerin odalarına servis edildiğini, belirli aralıklarla da bu testleri yaptıklarını anlatan Durmuş, "Dünyanın salgınla mücadele ettiği bir dönemde teniste Avrupa ve dünyanın en güvenilir ülkelerinden olduk. Uluslararası turnuvaların merkezi haline geldik. Bu bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Durmuş, ATP'nin salgına ilişkin hazırladığı tenis haritalarında Türkiye'nin yemyeşil güvenli bir ülke olarak görüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Yabancı oyuncular tereddüt etmeden geliyor. Üst düzey sporcuları burada ağırladık. Otellerde çok önemli tedbirler alınarak hizmet verdiğini, sporcular da ATP yetkilileri de gördü. Tenis camiası artık Türkiye'nin, Antalya'nın dünyanın en güvenli bölgelerinden biri olduğunu iyi biliyor. Bize artık uluslararası organizasyonları hiç düşünmeden veriyorlar. Türkiye'ye gelen her sporcuyu tanıtım elçisi gibi gördük. Bu anlayışla çalıştık. Antalya'nın her mevsim tenis oynamaya müsait iklimi var. Kadınlarda ve erkeklerde her hafta 15 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvalarına ev sahipliği yaptık, yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş