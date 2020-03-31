Antalya'daki kontrol noktalarında "Kovid-19" denetimi yapılıyor (2)
Kontrol noktalarında "Kovid-19" denetimi yapılması ANTALYA - Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin girişlerinde sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü.
31.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:59
Kontrol noktalarında "Kovid-19" denetimi yapılması
ANTALYA - Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin girişlerinde sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü.
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Kaynak: AA