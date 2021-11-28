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Kırgızlar, ülkelerindeki genel seçim için sandık başına gitti

AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Kırgızistan'da gelecek 5 yıl görev yapacak milletvekillerinin belirlenmesi için düzenlenen genel seçimde, Antalya'da yaşayan Kırgızlar da oylarını kullandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Kırgızistan'da gelecek 5 yıl görev yapacak milletvekillerinin belirlenmesi için düzenlenen genel seçimde, Antalya'da yaşayan Kırgızlar da oylarını kullandı.

Muratpaşa ilçesindeki Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde kurulan sandığa oy kullanmak için gelen Kırgızistan vatandaşları, parmak izi kullanılarak yapılan kimlik tespitlerinin ardından sırayla oylarını verdi.

Antalya'da ilk kez kurulan sandıkta seçim heyecanı yaşayan bazı Kırgızlar, oy kullanmaya yöresel kıyafetleriyle geldi.

Kırgızistan vatandaşı Marat Kayıpov, seçim için Alanya'dan geldiğini belirtti.

Kayıpov, "Vatandaşlık borcumuzu yerine getirdik. Bu en temiz seçimlerden biri olacak. Vatanımız, milletimiz için hayırlı olsun." dedi.

Antalya Sandık Başkanı Şerikbek Akimov da oy verme işleminin saat 08.00'de başladığını ve saat 20.00'ye kadar Antalya'da yaşayan 771 Kırgızistan vatandaşının oyunu kullanabileceğini kaydetti.

Seçimin dijital ortamda berrak bir şekilde yapıldığını ifade eden Akimov, Antalya'da yaşayan Kırgızların bu hizmetten memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Akimov, sandığın kurulmasında emeği geçen kurum ve yetkililere teşekkür etti.

Kırgızlar, ülkelerindeki genel seçim için sandık başına gitti

Kırgızlar, ülkelerindeki genel seçim için sandık başına gitti

Kırgızlar, ülkelerindeki genel seçim için sandık başına gitti

Kırgızlar, ülkelerindeki genel seçim için sandık başına gitti

Kırgızlar, ülkelerindeki genel seçim için sandık başına gitti

Kırgızlar, ülkelerindeki genel seçim için sandık başına gitti

Kırgızlar, ülkelerindeki genel seçim için sandık başına gitti

Kırgızlar, ülkelerindeki genel seçim için sandık başına gitti

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AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri

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