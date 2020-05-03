Antalya'daki kaplumbağa katliamına soruşturma

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mezarlıkta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce taşla ezilerek kabukları kırılmış halde bulunan 15 kaplumbağa ile ilgili soruşma başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mezarlıkta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce taşla ezilerek kabukları kırılmış halde bulunan 15 kaplumbağa ile ilgili soruşma başlatıldı.

Olay, Kleopatra Plajı'ndaki Damlataş Sahil Mezarlığı'nda meydana geldi. Dün sabah sokak hayvanlarını beslemek için mezarlığa gelen veteriner hekimler, gördükleri manzara karşında şok oldu. Mezarlıkta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 15 kaplumbağanın kabuklarının taşla ezilerek kırıldığı tespit edildi. Kaplumbağaları inceleyen veteriner hekimler, kaplumbağalardan 4'ünün yaşadığını belirleyerek kliğine götürdü. Klinikte kaplumbağaların özel bir ürünle kabukları yapıştırılarak tedavi edildiği belirtildi. Kaplumbağaların 2'sinin durumu iyiye giderken, 2'sinin ise kritik olduğu öğrenildi.

Uzman veteriner hekim Osman Aydın, mezarlıkta besleme yaparken buldukları kaplumbağalardan 4'ününün klinikte tedavisine başladıklarını söyledi. Aydın, "Öncelikle antiseptik solüsyonlar ile yara temizliği yaptık. Daha sonra doku onarımını hızlandırması amacı ile ozon terapi uyguladık. Kırılan kabukları özel bir materyalle birleştirerek yapışmasını sağladık. Genç olan iki kaplumbağanın durumu şu an için daha iyi ancak büyük olan kaplumbağaların çok fazla darbe alıp kabukları birleştirilmeyeceği gözlemleniyor. Bu parçaların iç organlara zarar verdiği için büyük olan kaplumbağaların durumları ciddiyetini koruyor" dedi.

Mezarlıkta inceleme yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olay yerinde yaptığı araştırmada bir kaya parçasıyla hayvanların kabuklarının kırıldığını tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Erdal Anak/İHA)

Kaynak: İHA