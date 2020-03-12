Antalya'daki kaçak yapı yıkıldı Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçak yapılan çay bahçesi yıkıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçak yapılan çay bahçesi yıkıldı.

Alanya Belediyesine ait kültür ve sosyal tesis alanı olarak ayrılmış alana kaçak yapılan çay bahçesi için yıkım kararı verildi.

Bu kapsamda Alanya Belediyesi Yapı Kontrol ve Zabıta müdürlükleri denetiminde, emniyet güçleri nezaretinde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çay bahçesi yıkıldı.

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Alanya'da kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini söyledi.

Oba Mahallesi'nde usulsüz evrakla yapılan kaçak yapının tespitinin yapıldığını ve ilgili bakanlığa havale ettiklerini aktaran Kasapoğlu, "Bakanlık yetkilileri de konuyu inceleyerek belgenin usulsüz olduğuna kanaat getirdi ve belge iptal edildi. Ekiplerimiz de akabinde yıkım işlemini gerçekleştirdi. Kaçak yapılarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek ve şehrimizde bu tür yapılaşmalara taviz vermeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA