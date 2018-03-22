Antalya'daki İstismar İddiası Davası

Antalya'da, 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamalarından tutuksuz yargılanan sanık S.S.Y, çocuğun yakınları, sivil toplum örgütlerine üye çok sayıda kadın ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyetince söz verilen davanın savcısı, daha önce beraat talebinde bulunulan mütalaada değişiklik yaparak sanığın "basit cinsel istismar"dan cezalandırılmasını istedi.

Bunun üzerine sanığın avukatı, savcının mütalaasındaki değişikliğe karşı beyanda bulunabilmek için süre talebinde bulundu.

Talebi uygun gören mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışı protesto

Adliye çıkışı olayı protesto eden kadınlar, "Çocuk istismarı önlenebilir, sen de destek ol" yazılı pankart açtı. "Çocuk istismarına dur de", "İstismar felakettir sessiz kalma", "Saklama ihbar et" ve "Tacizi affetme vicdanını kirletme" yazılı dövizler taşıyan kadınlar, çocuklara istismarda bulunanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Antalya Koordinatörü Arzu Arıcı, olayla ilgili ihbarı aldıkları günden beri dernek olarak söz konusu cinsel istismar davasının peşine düştüklerini söyledi.

Uluslararası sözleşmeler ışığında çocukların korunması için yasalarda değişiklik yapılmasını talep ettiklerini belirten Arıcı, şunları kaydetti:

"Bugün duruşması yapılan istismarcının en ağır cezayı almasını, bu cezanın gelecekteki olayların önünü almak için bir emsal olmasını, adaletin sağlanmasını bekliyoruz. Toplumsal, ahlaki ve manevi değerlerimizin bu gibi kötü zihniyetlerin gölgesinde yıpranmasına izin vermemek için çocukların ve ailelerinin yanında durmayı kendimize görev kabul ediyoruz. Tutuksuz yargılanan sanıkla ilgili savcılığın mütalaasında değişlik yapmasını olumlu karşıladık."