Antalya'daki hortumun bilançosu ağırlaşıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kemer'de 10 ağır, 127 az hasarlı bina, Kumluca'da 2 yıkık, 11 ağır ve 78 az hasarlı bina, Finike'de 3 hasarlı binamız mevcut. Muratpaşa ilçesinde yapılan tespit çalışmasında ise 3 ağır, 81 az hasarlı bina var" dedi.