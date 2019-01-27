Antalya'daki hortumun bilançosu ağırlaşıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kemer'de 10 ağır, 127 az hasarlı bina, Kumluca'da 2 yıkık, 11 ağır ve 78 az hasarlı bina, Finike'de 3 hasarlı binamız mevcut. Muratpaşa ilçesinde yapılan tespit çalışmasında ise 3 ağır, 81 az hasarlı bina var" dedi.

Antalya'daki hortumun bilançosu ağırlaşıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kemer'de 10 ağır, 127 az hasarlı bina, Kumluca'da 2 yıkık, 11 ağır ve 78 az hasarlı bina, Finike'de 3 hasarlı binamız mevcut. Muratpaşa ilçesinde yapılan tespit çalışmasında ise 3 ağır, 81 az hasarlı bina var" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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