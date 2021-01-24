Antalya'daki hortum sırasında sele kapılarak kaybolan Kader Buse'nin babasından duygusal paylaşım
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Antalya'daki hortum sırasında sele kapılarak kaybolan Kader Buse'nin babasından duygusal paylaşım

24.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:15
Antalya'daki hortum sırasında sele kapılarak kaybolan Kader Buse'nin babasından duygusal paylaşım

Antalya'nın Kemer ilçesinde iki yıl önce meydana gelen hortum sırasında sele kapılarak kaybolan Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, kızının kaybolduğu tarih olan 24 Ocak'ta sosyal medyadan duygusal paylaşımda bulundu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde iki yıl önce meydana gelen hortum sırasında sele kapılarak kaybolan Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, kızının kaybolduğu tarih olan 24 Ocak'ta sosyal medyadan duygusal paylaşımda bulundu.

Kızıyla çektirdikleri aile fotoğrafları ve görüntülerden oluşan videoyu sosyal medya hesabından yayımlayan Acar, paylaşımında, "Gel kızım bugün 2. yıl oldu. Seni bulamadılar, bulamadım yavrum. Bir mucize olsa bir gelsen güzel kuzum." ifadelerine yer verdi.

Acılı babanın paylaşımı, okuyanları duygulandırdı, çok sayıda kişi aileye sabır diledi.

Kemer ilçesinde, 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortumda, Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılmış, sele kapılan kızı ise kaybolmuştu. Ekiplerin yoğun arama çalışmalarına rağmen herhangi bir sonuç alınamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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