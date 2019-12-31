Antalya'daki hayvanat bahçesinin ziyaretçi sayısı yarım milyonu geçti
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Antalya'daki hayvanat bahçesinin ziyaretçi sayısı yarım milyonu geçti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesini 570 bin 256 kişiyi ziyaret etti.

31.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:08
Antalya'daki hayvanat bahçesinin ziyaretçi sayısı yarım milyonu geçti

Hayvanat Bahçesini 570 bin 256 kişiyi ziyaret etti.

'nin önemli hayvanat bahçeleri arasında yer alan ve 570 dekar alan üzerine kurulu Antalya'daki hayvanat bahçesi, 144 türde bin 486 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Her yaş grubundan vatandaşların yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği hayvanat bahçesini, bu yıl 570 bin 256 kişi ziyaret etti.

Midilli atları, kaplanlar, zebralar, şempanzeler, kangurular, aslanlar, yılanlar, kaplumbağalar ve kuş türleri en fazla ilgi çeken hayvanlar arasında yer aldı.

Kaynak: AA
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