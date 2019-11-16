Antalya'daki FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
Antalya'nın Finike ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Antalya'nın Finike ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Finike Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı oldukları gerekçesiyle 12 Kasım'da gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" görüşmelerinde zanlıların isimlerinin geçtiği, Bank Asya'nın faaliyetlerinin durdurulduğu 2015'te Kumluca şubesi önünde eylem yaptıkları, destek amaçlı para yatırmaya çalıştıkları, örgütle iltisaklı dernek üyeliklerinin bulunduğu ileri sürülmüştü.