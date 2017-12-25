Antalya'daki Fetö/pdy Operasyonu

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.





Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 18'i askeri personel, 2'si polis akademisinden ihraç edilen toplam 20 zanlıdan 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan askerler ile askeri okullar ve polis akademisinden ilişiği kesilen öğrencilerin de bulunduğu 62 şüpheli 13 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.