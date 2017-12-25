Antalya'daki Fetö/pdy Operasyonu

Antalya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 11'i tutuklandı.



Aralarında "askeri imam" olduğu öne sürelen S.T'nin de bulunduğu 11 zanlı, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Operasyon kapsamında yakalanan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında muvazzaf astsubay, astsubay, teğmen, askeri ve polis akademisi ile ilişiği kesilen öğrencilerin de bulunduğu 62 şüpheli, 13 Aralık'ta gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 62 şüpheliden 19'u dün adliyeye sevk edilmişti.