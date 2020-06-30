Antalya'daki Düden Şelalesi'nde doğa canlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'daki Düden Şelalesi'nde doğa canlanıyor

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süre ziyarete kapalı tutulan Düden Şelalesi, yeni görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Antalya'daki Düden Şelalesi'nde doğa canlanıyor
30.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:58

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süre ziyarete kapalı tutulan Düden Şelalesi, yeni görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan ve normalleşme süreciyle yeniden ziyarete açılan Düden Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla sıcak yaz günlerinde Antalyalıların ve turistlerin gözdesi oluyor.

Mavi ve yeşilin buluştuğu doğa harikası Düden Şelalesi'ni ziyaret edenler, fotoğraf çektiriyor, yürüyüş yapıyor, eşsiz güzellikleri seyretmenin keyfini çıkarıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET tarafından hizmet verilen şelalede, kapalı olduğu dönemde düzenli olarak çevre ve su temizliği, bakım ve onarım çalışmaları

yapıldı. Şelalenin suyunda belirgin bir berraklık gözlenirken, bitki örtüsü de canlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düden Şelalesi İşletme Müdürü Rıfat Ünal, salgın döneminde doğanın kendini yenilediğini, bunun da en çok Düden Şelalesi'nde göze çarptığını belirtti.

Şelaleyi saran bitkilerin gürleştiğini, genel bir canlanmanın göze çarptığını anlatan Ünal, "Suyun temizlenmesi sonucu canlı türlerine doğal yaşam alanı hazırlanmış oldu.

Örneğin şelalede 5 yıldan sonra ilk kez balık görüldü. Ayrıca ördekler de şelalede misafir olmaya başladı. Bu doğal güzelliğe canlı türleri de renk katmaya başladı. Bu canlılık

misafirlerimizin de ilgisi çekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu Haber
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
2 bin 600 nüfuslu mahallede 70 kişide korona çıktı! Kısıtlama yok ancak kimse sokağa çıkamıyor Haber
2 bin 600 nüfuslu mahallede 70 kişide korona çıktı! Kısıtlama yok ancak kimse sokağa çıkamıyor
Bursaspor taraftarları, maça giremeyeceklerine rağmen 940 km yol gitti ve Giresun'da takımı yalnız bırakmadı Haber
Bursaspor taraftarları, maça giremeyeceklerine rağmen 940 km yol gitti ve Giresun'da takımı yalnız bırakmadı
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı Haber
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı Haber
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu Haber
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit...
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu
Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu
Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek
Son Dakika: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek
Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
İstanbul Barosu çoklu baro sistemini protesto etmek için toplandı! İşte eylemin gerekçesi 5 maddelik kanun teklifi
İstanbul Barosu çoklu baro sistemini protesto etmek için toplandı! İşte eylemin gerekçesi 5 maddelik kanun...
AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok
AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok
Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor
Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
Derby County forması giyen Andre Wisdom, bıçaklı saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı
Derby County forması giyen Andre Wisdom, bıçaklı saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Ebru Şallı Oğuzhan Koç Gonca Vuslateri
Spor Falcao Fatih Terim Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: Antalya'daki Düden Şelalesi'nde doğa canlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 14:58:11. #1.15#
title