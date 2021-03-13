Antalya'daki drone destekli denetimlerde 215 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı
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Antalya'daki drone destekli denetimlerde 215 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı

13.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:51
Antalya'daki drone destekli denetimlerde 215 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 215 motosiklet sürücüsüne 165 bin lira ceza kesildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 215 motosiklet sürücüsüne 165 bin lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 noktada motosiklet sürücülerine yönelik drone destekli denetim yaptı. Uygulamada 2 bin 250 motosiklet kontrol edildi, 215 sürücüye 165 bin lira ceza kesildi.

Uygulamada arama kararı bulunan 8 kişi de yakalandı.

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, İçişleri Bakanlığınca başlatılan farkındalık uygulamaları doğrultusunda motosiklet kazalarının önüne geçmek amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Uygulamalarda motosiklet sürücülerini de bilgilendirdiklerini anlatan Yazıcı, "İlçede 8 bin 458 tescilli motosiklet bulunuyor. 2020'de yaşanan trafik kazalarında 7 motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Bu, üzücü bir tablo. Bu yıl motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve uygulamalarımızı artıracağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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