Antalya'daki dolandırıcılık operasyonu
Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde, başkalarına ait kredi kartı bilgileriyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde, başkalarına ait kredi kartı bilgileriyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, zanlılar F.B. ve A.Ç'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya çıktı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan F.B, A.Ç, H.Ü, İ.K, Ö.D. ve M.S. adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan H.Ü. ve İ.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.