Antalya'daki dolandırıcılık operasyonu

20.09.2019 12:24

Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde, başkalarına ait kredi kartı bilgileriyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli, adliyeye çıkarıldı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, zanlılar F.B. ve A.Ç'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya çıktı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan F.B, A.Ç, H.Ü, İ.K, Ö.D. ve M.S. adliyeye gönderildi.

Antalya ve Alanya Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alanya ve Manavgat'ta, başkalarına ait banka ve kredi kartı bilgileriyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şebekeye yönelik dün yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında, çeşitli bankalara ait kredi kartları, kredi kartı slipleri, cep telefonları, 6 SIM kart, 22 kredi kartı pos cihazı, 2 hesap kartı, 4 tabanca mermisi ile 72 bin 720 lira ve bin 200 dolar ele geçirilmişti.

Kaynak: AA