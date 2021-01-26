Antalya'daki Divan Talya, 50 milyon dolarlık yatırımla yeniden hayat bulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'daki Divan Talya, 50 milyon dolarlık yatırımla yeniden hayat bulacak

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:33
Antalya'daki Divan Talya, 50 milyon dolarlık yatırımla yeniden hayat bulacak

Antalya'nın ilk 5 yıldızlı oteli olan Divan Talya, 50 milyon dolarlık yatırımla yeniden hayat bulacak.

Antalya'nın ilk 5 yıldızlı oteli olan Divan Talya, 50 milyon dolarlık yatırımla yeniden hayat bulacak.

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş, Antalya'da bulunan ve 13 Mayıs 2013'te faaliyetlerine ara verilen Divan Talya Oteli'nin yeniden yapımı için 50 milyon dolarlık yatırım kararı aldığını duyurdu. 

Kaynak: Tourism Today

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Özcan Deniz Serdar Ortaç Ceyda Düvenci Neslihan Atagül
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hisarcık Mesut Özil Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'daki Divan Talya, 50 milyon dolarlık yatırımla yeniden hayat bulacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 10:38:19. #1.16#
title