Antalya'daki cinsel istismar sanığına 14'er kez 72 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemi

15.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:34

Antalya'da 25 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.A.K, mağdur öğrencilerin aileleri ve taraf avukatları katıldı.

M.A.K, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları işlemediğini savunarak beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan sanığın, aynı okuldan 14 öğrenciye yönelik "Tehdit, hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanma ile zincirleme şekilde basit ve nitelikli cinsel istismar" suçlarından ayrı ayrı 72 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu.

Savcı, diğer öğrencilere yönelik işlediği iddia edilen suçlamalar için ise sanığın "delil yetersizliği"nden beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA