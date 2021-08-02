Antalya'daki cinayete ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama
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Antalya'daki cinayete ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Antalya'daki cinayete ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da 5 gün önce kaybolup, cesedi parçalanarak toprağa gömülmüş vaziyette bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ölümüne ilişkin, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yazılı açıklama yapıldı.

Antalya'da 5 gün önce kaybolup, cesedi parçalanarak toprağa gömülmüş vaziyette bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ölümüne ilişkin, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Antalya'da 28 Temmuz Çarşamba günü evinden ayrılıp bir daha ulaşılamayan ve dün Kepez ilçesindeki ormanlık alanda cesedi parçalara ayrılmış vaziyette bulunan Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik bölümü 3. Sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) ölümüyle ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaptı.

"Titizlikle sürdürülmektedir"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya ilinde 30.07.2021 tarihinde müşteki E.T.H.'nun, kardeşi A.G.H.'nun kayıp olduğunu ihbar etmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımız talimatı ve koordinesinde kolluk birimlerince aynı gün detaylı inceleme ve araştırmalara başlanmıştır.

Yapılan araştırmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, en son maktul ile birlikte görüntüleri tespit edilen şüpheli M.M.A., maktulü öldürdüğü iddiası ile 01.08.2021 tarihinde gözaltına alınmıştır.

Maktule ait olduğu değerlendirilen ceset aynı gün bulunmuş olup otopsi ve kimlik tespiti işlemleri devam etmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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