Antalya'daki cinayet davasında karar

16.10.2019 12:08

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kendisini sürekli rahatsız ettiğini öne sürdüğü komşusunu tüfekle vurarak öldüren kadına "kasten öldürme" suçuna indirim uygulanarak 10 hapis cezası verildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Leyla Uygun, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Uygun, karar öncesi son savunmasında, Durmuş Tayyar'ın kendisini sürekli rahatsız ettiğini ve çocuklarına zarar vermekle tehdit ettiğini öne sürdü.

Yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu dile getiren Uygun, "Çocuklarımın biri dışarıda birisi ise cezaevinde benim yanımdadır. Ailevi durumum gözetilerek en azından tutuksuz yargılanmak üzere tahliyemi istiyorum." ifadesinde bulundu.

Savunmanın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Uygun'a cinayeti haksız tahrik altında işlediği ve duruşmadaki iyi hali gözetilerek "kasten öldürme" suçuna indirim uygulayıp 10 yıl hapis cezası verdi.

Dereköy Mahallesi'nde 23 Şubat'ta meydana gelen olayda, Durmuş Tayyar'ı tüfekle ateş ederek öldürdüğü öne sürülen Leyla Uygun tutuklanmıştı.

Kaynak: AA