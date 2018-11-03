Antalya'daki Cinayet

GAZİANTEP (AA) - Antalya'da pazarda çorap satarken silahla öldürülen Mehmet Hür, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.



Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığının morgundan yakınları tarafından alınan Hür'ün (37) cenazesi Gaziantep'in İslahiye ilçesine getirildi.

İslahiye ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından Hür, aile mezarlığına defnedildi.

31 Ekim Çarşamba günü Antalya Düdenbaşı Mahallesi'ndeki semt pazarında motosikletiyle çorap satan iki çocuk babası Mehmet Hür, panelvan araçtan inen bir kişiyle tartışmış, tartışma sırasında Hür'e silahıyla ateş eden şahıs, olay yerinden kaçmıştı.