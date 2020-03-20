Antalya'daki camilerde 'korona' sessizliği
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Yaşam

Antalya'daki camilerde 'korona' sessizliği

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Antalya'da tarihi Muratpaşa Camii ve tarihi Yivli Minare Camii, cuma namazında boş kaldı.

20.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:52
Antalya'daki camilerde 'korona' sessizliği

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Antalya'da tarihi Muratpaşa Camii ve tarihi Yivli Minare Camii, cuma namazında boş kaldı. Caminin tüm kapıları kapatılırken, polis ve görevliler gelen vatandaşları namazlarını evlerinde kılmaları noktasında uyardı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini açıklamıştı. Antalya'da kent merkezinin tarihi camilerinden Muratpaşa Camii'nde bu önlemler çerçevesinde sessizlik hakimdi. Caminin dört demir kapısı görevlilerce kapatılırken, polis önlemleri de dikkat çekti. Cami içinde ve çevresinde çok sayıda polisin görev yaptığı görüldü. Korona virüs uyarısından haberi olmayan vatandaşlardan bazıları ise cuma namazı için camiye geldi. Vatandaşlara caminin neden kapalı olduğu anlatıldı ve namazlarını evde kılmaları istendi. Avlusuyla birlikte yaklaşık 1000 kişinin namaz kıldığı camide sadece görevliler yer aldı. Camiye girişin sağlandığı kapı kilitlenirken, duvara 'Saygıdeğer halkımızın dikkatine' başlığıyla asılan yazıda, "Salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatle vakit namazları ve cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarını evlerinizde kılınız" ifadelerine yer verildi.

"Sabredeceğiz"

Diğer yandan tarihi Yivli Minare Camii'nde de kapılar kapandı. Camiye namaz kılmak için gelen vatandaş, önce kapıda asan uyarı yazısını okudu, ardından geri döndü. Yasaklara ve uyarılara dikkat edeceğini söyleyen vatandaş, "İlla camide kılacağız diye bir şey yok, evde kılacağız. Bakanlığımızdan ne emir geldiyse, uyacağız. Sabredeceğiz, Allah hepimizin yardımcısı olsun, şifa versin. Tek kişi olarak namaz kılmak için geldim. Cemaatin olmayacağını biliyordum" dedi.

"Anons yapıldı"

Okunan öğle ezanının ardından cami imamı hoparlörden şu açıklamayı yaptı: "Salgın hastalıktan dolayı camimizde cuma namazı kılınmayacaktır. Ev ve iş yerlerinizde öğle namazını kılıp, milletimizin karşı karşıya kaldığı bu salgın hastalıktan korunması için dua ediniz. Cenabı Hak bizleri, ülkemizi, milletimizi bütün insanlığı bu ve benzeri musibetlerden korusun." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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