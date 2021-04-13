ANTALYA DAİRE KAPILARINI AÇIK BIRAKIP, İMAM EŞLİĞİNDE İLK TERAVİHİ KILDILAR

Antalya'nın Serik ilçesine bir apartmanın sakinleri, binanın birinci katında oturan imam Basri İşbilir eşliğinde, teravih namazını birlikte ancak birbirlerini görmeden kılmanın çözümünü buldu.

Antalya'nın Serik ilçesine bir apartmanın sakinleri, binanın birinci katında oturan imam Basri İşbilir eşliğinde, teravih namazını birlikte ancak birbirlerini görmeden kılmanın çözümünü buldu. Daire kapılarının açık bırakıldığı apartmanda; imam birinci katta namaza başladı, apartman sakinleri de evlerinin koridorlarına serdikleri seccadede niyet edip, imama uydu ve ilk teravihi eda etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde teravih namazının kılınmaması konusundaki genelge sonrası Serik'e bağlı Merkez Mahallesi Tuba Sitesi B Blok'ta oturanlar kendi çözümlerini buldu. Apartman sakinleri, birinci katta oturan imam Basri İşbilir eşliğinde teravih namazlarını kılmaya karar verdi. 10 dairelik apartmanda geliştirdikleri sistemle İşbilir, birinci kattaki evinin kapısından okuduğu yatsı ezanı ile her kattaki oturanlar namaz için hazırlıklarını tamamlıyor. Ezanın ardından Basri İşbilir, kapısını açık bıraktığı dairesinin girişinde teravih namazını kıldırmaya başlıyor. İmamın sesinin merdiven boşluğunda yankılanmasıyla birlikte diğer bütün katlardaki dairelerde oturanlar da kapılarını açık bırakarak koridora serdikleri seccadeler üzerinde imama uyarak, namazlarını eda ediyor. Apartman sakinleri dün de Ramazan ayının ilk teravih namazını böyle kıldı.

'APARTMAN OLARAK NAMAZI KILACAĞIZ'

İmam Basri İşbilir, koronavirüs tedbirleri nedeniyle Ramazan ayı boyunca teravih namazını camilerde kılamadıkları için evde kılma kararı aldıklarını söyledi. Apartmanda teravih namazını cemaatin birbirini görmeyecek şekilde kılmak üzere bir çözüm bulduklarını anlatan İşbilir, "Apartman olarak namazı kılacağız ama herkes kendi evinde ve birbirini görmeden kılacak. Sadece benim sesim duyulacak. Herkes benim sesime uyacak. Böylelikle önce yatsı ardından da teravih namazı kılacaklar. Ramazan boyunca bir ay bu şekilde namazımızı kılmaya devam edeceğiz" dedi.

'HASTALIKTAN DOLAYI BU YIL MESAFEYİ UZATTIK'

Daha önce de evde cemaatle birlikte namaz kıldıklarını ancak birbirini görmeyecek şekilde hiç kılmadıklarını belirten imam Basri İşbilir, "Bulaşıcı hastalıktan dolayı bu yıl mesafeyi uzattık. Teravih namazını bayrama kadar bu şekilde kılacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı