Antalya'da19 Mayıs coşkusu başladı
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Antalya'da19 Mayıs coşkusu başladı

Antalya'da19 Mayıs coşkusu başladıANTALYA Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası (ABBO), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu en güzel şekilde yaşatmak, salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için iki ayrı etkinlik otobüsü ile mahalleleri dolaşarak...

Antalya'da19 Mayıs coşkusu başladı
17.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:53

Antalya'da19 Mayıs coşkusu başladı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası (ABBO), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu en güzel şekilde yaşatmak, salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için iki ayrı etkinlik otobüsü ile mahalleleri dolaşarak mini konserler düzenledi.

Pandemi nedeniyle evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Antalya'nın dört bir yanında verdiği konserlerle büyük beğeni toplayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, bu kez 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yaşatmak için Antalya sokaklarındaydı. ABBO, etkinlik otobüsleri üzerinden konserlerle Antalyalıların bayramını kutladı.

BAYRAM COŞKUSU EVLERE TAŞINDI

Ulu Önder Atatürk'ün gençlere armağanı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Antalyalıların pandemi şartlarında en güzel şekilde kutlaması için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla yollara düşen ABBO, iki ayrı üstü açık otobüsle Antalya'yı mahalle mahalle sokak sokak dolaşarak, konserler verdi.

Muratpaşa ilçesinde Şarampol, Yıldız, Dutlubahçe, Etiler ve Konuksever mahalleleri ile Konyaaltı ilçesinde Liman, Hurma, Uluç, Uncalı ve Öğretmen Evleri mahallelerinde konserler veren ABBO, bayram coşkusunu evlere taşıdı. Balkon ve pencerelerinden ellerinde bayraklarla bandoya eşlik eden vatandaşlar, büyük bir heyecan ve coşku yaşadı.

BAYRAKLAR SALLANDI MARŞLAR SÖYLENDİ

ABBO'nun seslendirdiği marş ve şarkılara hep bir ağızdan, bayraklarını sallayarak eşlik eden Antalyalılar, renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, kendilerine bu imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ederken, ABBO üyelerini alkış yağmuruna tuttu.

Antalya'da19 Mayıs coşkusu başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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