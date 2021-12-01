Son dakika haberleri... Jandarmadan 'kış lastiği' denetimi - Haberler
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Son dakika haberleri... Jandarmadan 'kış lastiği' denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Jandarmadan 'kış lastiği' denetimi

Bir son dakika haberine göre Jandarma ekipleri, Antalya'da kış mevsiminin sert geçtiği ilçelerde kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

ANTALYA (İHA) - Jandarma ekipleri, Antalya'da kış mevsiminin sert geçtiği ilçelerde kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, 90 aracın lastik kontrolü yapılırken sürücülere bilgilendirici broşürler verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu Gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara 1 Aralık 2021 tarihi itibari ile kış lastiği zorunluluğu getirdi. Bu sebeple Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce Planlanan özel denetim kapsamında Antalya'da kış mevsiminin sert yaşandığı Akseki, Korkuteli, Elmalı ilçelerinde Jandarma Trafik Timlerince Kış lastiği denetimleri yapıldı. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü durumlarda kış lastiği kullanımının gerekliliğinin anlatıldığı denetimlerde, Trafik timlerince araçların kış lastiği kullanımı kontrol edildi, lastik sırtlarının derinliklerinin ölçümü yapıldı. Lastik sırt derinliklerinin kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde 4 milimetre, kamyonet, minibüs, otomobil türü araçlarda 1,6 milimetreden az olamayacağı belirtildi. 90 aracın kontrolünün yapıldığı denetimlerde sürücülere bilgilendirici broşürler verildi. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Jandarmadan 'kış lastiği' denetimi

Son dakika haberleri... Jandarmadan 'kış lastiği' denetimi

Son dakika haberleri... Jandarmadan 'kış lastiği' denetimi

Son dakika haberleri... Jandarmadan 'kış lastiği' denetimi

Son dakika haberleri... Jandarmadan 'kış lastiği' denetimi

Son dakika haberleri... Jandarmadan 'kış lastiği' denetimi

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