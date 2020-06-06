Antalya'da zorla fuhuş yaptırılan 5 kadın kurtarıldı
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Antalya'da zorla fuhuş yaptırılan 5 kadın kurtarıldı

Antalya'da zorla fuhuş yaptırılan 5 kadın kurtarıldı 17 yaşındaki kızın ailesine 75 bin liralık senet imzalattırarak çalıştırmışlar 3 kadın sınır dışı edilirken 17 yaşındaki çocuk Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

06.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:45

Antalya'da zorla fuhuş yaptırılan 5 kadın kurtarıldı

17 yaşındaki kızın ailesine 75 bin liralık senet imzalattırarak çalıştırmışlar

3 kadın sınır dışı edilirken 17 yaşındaki çocuk Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

ANTALYA - Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda zorla fuhuş yaptırılan biri 17 yaşında 5 kadın polis tarafından kurtarılırken, kadınları pazarlayan 2 kişi tutuklandı. Kurtarılan yabancı uyruklu 3 kadın sınır dışı edilirken ailesine senet imzalattırılan 17 yaşındaki kız ise Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kavaklı ve Salkım Evleri Mahallesinde bulunan iki ayrı adrese R.T. isimli şahsın yabancı uyruklu kadınları getirerek fuhuş yaptırıldığı bilgisi elde edilmesi üzerine Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, eş zamanlı olarak üç ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda R.T., Y.G. ile yabancı uyruklu M.U, C.N. yakalandı.

Şüpheli R.T. alınan ifadesinde; A.Y. ve S.A.' ya internet üzerinden Escort isimli sayfayı kurdurduğunu, siteden yayınladığı telefon numaralarından kendisine ulaşan müşterilere  yabancı uyruklu M.U., C.N., T.T.K., O.B. ve yaşı küçük 2003 doğumlu G.R. isimli bayanları pazarladığını, gün içerisinde müşterilerin fazla olması durumunda yabancı uyruklu  E.Z. isimli şahıstan kadın istediğini, aynı şekilde yine Manavgat Merkezde oto yıkama işi yapan O.S isimli şahıstan da yine istediğini beyan etti.

75 bin liralık senet imzalatmış

Ayrıca Y.Y. isimli şahsın mağdurlardan yaşı küçük olan G.R'nin annesine ve kendisine 75 bin TL değerinde senet imzalattığı ve bu parayı ödemek için R.T.'nin yanında kaldığını ve kendisine müşteri bulduğunu beyan etmesi üzerine Y.Y.' nin evinde yapılan aramada 75 bin TL değerindeki senet bulunarak el konuldu.

Olay ile ilgili yaşı küçük G.R. isimli şahıs işlemlerinin ardından Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne,  O.B., S.K ve T.T.K. isimli şahıslar ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden Y.G savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.U. sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, R.T. ve C.N. isimli şahıslar "Fuhuşa teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçlarından tutuklandı.

Olaya karışan diğer şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Antalya'da zorla fuhuş yaptırılan 5 kadın kurtarıldı

Kaynak: İHA

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