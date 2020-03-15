Antalya'da zirai don uyarısı Antalya Valiliği, Pazartesi gününden itibaren etkili olacak kuvvetli don olayına karşı, zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlara uyarıda bulundu.

Antalya Valiliği, Pazartesi gününden itibaren etkili olacak kuvvetli don olayına karşı, zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlara uyarıda bulundu.



Meteorolojiden yapılan son açıklamalara göre Türkiye'yi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte Pazartesi gününden itibaren Burdur, Isparta il genellerinde, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli don beklendiği değerlendirildi. Antalya Valiliği, zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıda bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA